Азербайджан предпринял конкретные действия по смягчению экономических последствий пандемии - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан предпринял конкретные действия по смягчению экономических последствий пандемии.

Об этом сказал Trend руководитель Центра экономических стратегий Института нового общества Дмитрий Заворотный.

Согласно словам эксперта, пока о безусловном базовом доходе (ББД) на фоне мер по снижению социально-экономических последствий пандемии рано: «Конкретные действия сконцентрированы на инструментах для сглаживания экономических последствий пандемии «здесь и сейчас», что можно видеть на примере мер, предпринятых правительством Азербайджана. Имеются в виду как прямые выплаты гражданам, так и косвенные меры, вроде отсрочки по кредитам, снижения налоговой нагрузки и прочие. Но это меры носят временный характер, а ББД все-таки предполагает постоянную основу. А говорить о постоянстве в нынешней ситуации сложно, потому что мировая экономика стоит на пороге серьезного глобального кризиса, следствием которого может оказаться сокращение различных социальных расходов и всяческая экономия бюджетных средств, но никак не их дополнительная раздача. Поэтому вряд ли стоит ожидать активизации работы по внедрению ББД раньше, чем нормализуется глобальная экономическая ситуация».

Эксперт отметил, что многие страны в последние годы активно экспериментируют с подобными выплатами и пандемия коронавируса, действительно, актуализирует тему ББД: «Но станет ли безусловный базовый доход в ближайшее время элементом социальной политики пока трудно сказать, потому что с другой стороны, в противовес разговорам о ББД, во многих странах, причем в развитых, мы наблюдаем деградацию социальной политики государств, которая выражается в снижении различных социальных и бюджетных расходов, в повышении налогов, в росте цен. Яркий пример – Франция и протесты «желтых жилетов» в отношении политики бюджетной экономии. Так что процессы здесь довольно разнонаправленные».

Экономист считает, что предпринимаемые странами региона меры по поддержке бизнеса и населения надо понимать, как некий «аварийный режим» функционирования системы: «Это нетипичная, нестандартная ситуация. В России, к примеру, глава Счетной палаты Алексей Кудрин недавно призвал тратить больше резервов на поддержку экономики и граждан, хотя он – ярый сторонник бюджетной экономии и всегда стеной стоял на пути у тех, кто предлагал активно расходовать и инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Но такова сегодняшняя ситуация, надо спасать экономику от резкого падения. А логика ББД, а точнее сказать философия, - это осуществление регулярных фиксированных выплат на протяжении очень длительного периода времени с целью сокращения социального неравенства и борьбы с бедностью. Так что текущие меры и безусловный базовый доход имеют разные природу и цели».

На вопрос о том, какие государства на постсоветском пространстве в состоянии делать прямые выплаты населению, эксперт ответил, что все зависит от периода, объема и направления выплат – всем без исключения или только пострадавшим от кризиса: «Но в принципе большинство постсоветских стран могут в том или ином масштабе осуществлять подобные выплаты. Такие страны как, например, Россия или Азербайджан могут задействовать суверенные фонды. Какие-то страны могут перераспределить часть бюджетных средств по менее чувствительным статьям расходов, либо за счет заимствований на внутреннем рынке, и наконец – за счет печатного станка, если не злоупотреблять его возможностями».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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