БАКУ/Trend/ - Вышла в свет книга "Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха", изданная издательским домом "Муаллим", сообщает в среду Trend.

Авторами книги являются доктор юридических наук, профессор Намик Алиев и доктор философских наук, участник Карабахской войны Эльхан Алескеров.

Читателям издания предоставлена возможность ознакомиться с аналитической хроникой, которая описывает Карабахские события в период с сентября 1991 года по июнь 1992 года.

В книге подробно описан нагорно-карабахский конфликт вышеуказанного периода, который вошел в историю Азербайджана, как одна из ее самых трагичных страниц. Авторы в деталях рассказывают о том, как армия Республики Армения, террористические организации и бандитские формирования, перешли к военным операциям против Азербайджана без объявления войны. В издании предоставлена подробная информация о том, как карабахские азербайджанцы подверглись на своей родной земле не только этнической чистке, но и настоящему геноциду, вопреки всем принципам и нормам международного права.

Также на основе широких источников подробно проанализирована информация о войне против Азербайджана, в ходе которой беспощадно подвергалось физическому уничтожению мирное население.

Как говорится в аннотации, эта книга история-память нескольких месяцев первого этапа войны.

Книга является важным научным источником для широкой читательской аудитории, в том числе, преподавателей и студентов высших учебных заведений. Издание, безусловно является ценным источником в деле воспитания молодого поколения в патриотическом духе, глубокого изучения им истории нашего народа.

Эта книга о том, что Карабах - наша Родина, и мы туда обязательно вернемся.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)