Азербайджан присоединяется к очередной международной конвенции
БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединяется к очередной международной конвенции.
Как передает в четверг Trend, вопрос в связи с этим обсужден на сегодняшнем онлайн заседании комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент).
Так, в ходе заседания на обсуждение бы вынесен законопроект об утверждении Конвенции "По международному обмену изданиями".
Было отмечено, что Конвенция была принята ЮНЕСКО третьего декабря 1958 года в Париже, вступила в силу 23 ноября 1961 года и ратифицирована 47 государствами. Конвенция не охватывает секретные документы, циркулярные письма.
После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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