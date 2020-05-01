Президент Ильхам Алиев принял генерального прокурора Кямрана Алиева в формате видеосвязи (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял в видеоформате генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Сегодня вы назначаетесь на должность генерального прокурора Азербайджанской Республики. Надеюсь, что вы оправдаете это высокое доверие. Вы работаете в органах прокуратуры уже более 30 лет. Вы начали работать еще в советское время, а в последние шесть лет занимаете должность заместителя генерального прокурора Азербайджанской Республики. Надеюсь, что накопленный опыт позволит вам добиться результатов в области совершенствования работы органов прокуратуры и углубления реформ.

В органах прокуратуры, как и во всех сферах, есть необходимость в еще более широкомасштабных реформах. Сегодня результаты реформ во всех сферах жизни Азербайджана высоко оцениваются гражданами. Реформы означают обновление, новый подход, адаптацию к современным условиям. Проводя реформы, мы усиливаем нашу страну и обусловливаем ее дальнейшее устойчивое развитие. Прогресс без реформ невозможен. Поэтому в правоохранительных органах, как и в других сферах, есть большая потребность в реформах. Надеюсь, что прокуратура Азербайджанской Республики добьется успехов в проведении этих реформ.

Сегодня осуществляются широкомасштабные реформы в политической сфере. Могу сказать, что в период независимости до сих пор по масштабам и результатам не наблюдалось проведения реформ такого уровня. Политический диалог, предложенный властью, можно сказать, происходит, и мы уже видим первые позитивные проявления этого диалога. Можно сказать, все основные политические силы нашей страны присоединились к диалогу и выразили к нему позитивное отношение. Таким образом, считаю, что в предстоящие годы будут предприняты важные шаги в деле усовершенствования, модернизации политической системы, построения политических отношений в Азербайджане на здоровой основе. Должен еще раз отметить, что никто в Азербайджане не должен преследоваться из-за политических взглядов, политической принадлежности, политической деятельности.

В то же время устойчивое развитие нашей страны невозможно без проведения экономических реформ. Еще несколько лет назад я сказал, что нам необходимо подготовиться к постнефтяному периоду, и этот период по сути уже наступил. Потому что кризис, наблюдаемый на нефтяных рынках, очень негативно повлиял на доходы, можно сказать, всех стран, богатых нефтью. Поэтому наша основная цель заключается в развитии ненефтяного сектора, и достигнутые в этом направлении результаты опираются именно на реформы, являются результатом проведенных реформ. Именно в результате прозрачности, точности и реформ объем бюджетных поступлений в прошлом году увеличился сверх прогноза на 1 миллиард манатов, и в значительной степени эти средства позволили реализовать многие социальные проекты. Итоги первого квартала нынешнего года свидетельствуют о том, что, несмотря на пандемию, есть экономический рост. Правда, он измеряется очень маленькими цифрами – 1,1 процента. Однако в ходе недавней встречи с руководством Европейского банка реконструкции и развития выяснилось, что во многих странах сегодня наблюдается экономический спад. Он не исключен и у нас, так как пандемия оказала очень большое негативное влияние на экономику страны. Но во всяком случае итоги первого квартала показывают, что экономика увеличилась на 1,1 процента, а ненефтяная экономика – более чем на 3 процента. Основная причина всего этого – проведенные реформы, что позволяет нам осуществлять широкомасштабные программы в социальной сфере, в том числе в прошлом году было улучшено социальное положение 4,2 миллиона человек, значительно увеличились минимальная заработная плата, минимальные пенсии, пособия. В связи с коронавирусом в нынешнем году было обеспечено принятие дополнительных мер в этом направлении. Эти шаги еще раз продемонстрировали, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Это всегда должно расцениваться как основная цель, основной фактор во всех делах и для органов прокуратуры.

Проводятся кадровые реформы, позволившие выдвинуть новые профессиональные, грамотные, современные кадры. Им были поручены важные должности, и это, считаю, также является велением времени, потому что в сегодняшнем мире в политической, экономической сферах, в международной плоскости должны быть современные подходы. Молодые кадры, получившие высококачественное образование, представлены в Администрации Президента, парламенте, других структурах, что является нашим сознательным выбором. Естественно, опытные кадры должны делиться знаниями и с молодым поколением. Поэтому, естественно, проведение более широкомасштабных реформ и в правоохранительных органах является важнейшим условием. Здесь перед вами стоит большая задача, и надеюсь, что вы справитесь с ней. В первую очередь полностью должно быть обеспечено верховенство закона, что является важнейшим условием построения справедливого общества. К сожалению, мы все еще не полностью добились желаемого, в том числе решения, принятые правоохранительными органами, порой противоречат закону, нарушают социальную справедливость, вызывают справедливое недовольство людей, нанося таким образом большой вред нашему общему делу. Одной из причин этого может быть непрофессионализм, но иногда за этим стоят какие-то интересы, личная корысть. Сегодня меня слышат все сотрудники и руководители правоохранительных органов. Мои слова должны стать для них основным указанием, чтобы реформы в правоохранительной системе в Азербайджане углублялись и было обеспечено верховенство закона.

В центре внимания постоянно должен находиться и профессионализм кадров, вам следует серьезно заняться этим вопросом. Необходимо принять дополнительные меры для совершенствования профессионализма действующих сегодня кадров, принятые в органы прокуратуры новые работники должны обладать высоким профессионализмом, в то же время наряду с этим важным фактором всегда должны преобладать принципы преданности государственности. Потому что сегодня успешное существование и укрепление нашего независимого государства в первую очередь связаны с укреплением государственности. Мы должны стараться, чтобы Азербайджан и дальше успешно развивался, чтобы наша независимость постоянно укреплялась. Конечно, в любой сфере кадры должны быть привязаны к государству, народу, должны быть патриотами, государственные интересы для них должны быть превыше всего.

Другая важная задача – борьба с коррупцией и взяточничеством. Считаю, что органам прокуратуры следует активнее работать в этом направлении. В Азербайджане ведется очень серьезная борьба с этими негативными явлениями. Я неоднократно высказывался по этому вопросу. Я предупредил всех государственных чиновников и даже сказал, что если какой-то государственный чиновник не может или не желает внести изменения в свою работу, то пусть добровольно уйдет с государственной службы.

Но, к сожалению, для некоторых мои слова не послужили уроком, и в итоге Служба государственной безопасности, проведя несколько операций, разоблачила взяточников, высокопоставленных лиц, которые уже привлечены к уголовной ответственности. Арестованы главы исполнительной власти Агстафинского, Билясуварского, Евлахского, Нефтчалинского районов, общественности предоставлена и впредь будет предоставляться подробная информация по этому вопросу.

Также недавно председатель Бинагадинского поселкового муниципалитета был обвинен в продаже разрешительного документа и задержан с поличным. Представитель главы исполнительной власти Исмаиллинского района по городу Исмаиллы занимался присвоением помощи, забирал себе помощь, отправленную бедным. По делу арестованных глав исполнительной власти идет следствие. Но продемонстрированные сегодня видеокадры свидетельствуют о том, что взяточничество было основным принципом для этих людей. То есть, всем соответствующим структурам, как правило, ежемесячно приходилось давать взятку главам и другим представителям исполнительной власти. К сожалению, такие негативные факты имеются и в других районах. Информация об этом есть, и еще раз хочу сказать, никому не удастся избежать ответственности. Никто не может быть выше закона, и если кто-то думает, что его близкие, знакомые, родственники, высокопоставленные друзья ему помогут, то ошибается. Перед законом все равны, в азербайджанском обществе не должно быть коррупции и взяточничества. Во всяком случае, мы должны постараться сузить поле деятельности для коррупции и взяточничества как административными путями, так и институциональными методами. Одновременно применяются и будут применяться и меры наказания.

Поэтому необходимо широко проанализировать работу в этих четырех районах, где арестованы главы исполнительной власти. Вчера мне уже сообщили, что арестованный глава исполнительной власти Билясуварского района отобрал у нескольких людей земельные участки. Эти граждане открыто обратились ко мне, и немедленно было дано указание изучить данный вопрос. Если этот сигнал подтвердится, то эти земли должны быть возвращены гражданам. Поэтому органам прокуратуры следует быть активными в этих делах. Сегодня, в этот тяжелый период красть предоставляемые продукты, присваивать предназначенную рабочим зарплату - это и преступление, и большая бессовестность. Мы выделяем эти средства, чтобы человек, который не может найти сегодня работу, был обеспечен работой хотя бы на уровне минимальной зарплаты. Это – общественные работы. Таким образом мы обеспечиваем людей работой. Если на первоначальном этапе было создано примерно 30 тысяч рабочих мест, то в настоящее время я дал указание довести их число до 90 тысяч. Но на первоначальном этапе распределение данных средств осуществлялось главами исполнительной власти. Имевшиеся здесь факты бесконтрольности и коррупции фактически лишили многих людей предоставленной государством помощи. Это бессовестность, иначе не назовешь. Сегодня мы уже усилили контроль, Министерству труда и социальной защиты населения также было поручено усилить контроль за этим делом. Но, несмотря на это, в рабочих кабинетах, карманах арестованных глав и представителей исполнительной власти вновь находят карты, причитавшиеся этим бедным людям. Поэтому с этими и другими явлениями необходимо вести очень серьезную борьбу.

В связи с пандемией Азербайджанское государство сегодня мобилизовало все ресурсы, в первую очередь, делает все возможное для защиты граждан, их жизни и здоровья. Оперативный штаб, все соответствующие структуры работают день и ночь. Ежедневно наш рабочий день начинается и заканчивается этим вопросом. Сколько человек заболело, сколько выздоровело, сколько размещено в больницах, каково их состояние, положение граждан, находящихся в тяжелом состоянии, каковы их шансы на выздоровление – мы днем и ночью занимаемся этим. Государство, общественные организации, в первую очередь Фонд Гейдара Алиева, отдельные предприниматели, состоятельные люди по собственной инициативе помогают бедным. Как назвать присвоение этой помощи?! Они даже хранят в домах своих родственников продукты, отправленные недавно Фондом Гейдара Алиева, чтобы потом продать их. И мы будем закрывать на это глаза? Такие люди заслуживают самого строгого наказания.

Сейчас многие мировые лидеры отмечают, что пандемия - это война. Да, я согласен с этим тезисом. Если они так ведут себя в нынешних условиях, то что будут делать, если возникнет еще более тяжелая ситуация? Этому есть одно название – бессовестность и предательство. Поэтому отныне следует вести более серьезную борьбу с этими элементами.

Мы полностью выплачиваем заработную плату 900 тысячам человек, работающих в государственном секторе. Выплачиваем значительную часть заработной платы 600 тысяч представителей частного сектора, в том числе микропредпринимателей, работающих в сферах, наиболее пострадавших от пандемии. Выплачиваем пособия 600 тысячам человек, относящихся к малообеспеченным слоям, в том числе безработным и неформально занятым. Мы хотим помочь каждому гражданину. Каждому! В этом заключается обязанность глав исполнительной власти, руководителей других центральных и местных исполнительных органов. При назначении каждого главы исполнительной власти на должность я прежде всего говорю ему: служи гражданам, будь рядом с ними, работай честно, не бери взяток, не мучай граждан, помогай им, в то же время оказывай помощь предпринимателям, не отнимай то, что принадлежит им, не требуй доли для себя. Это я говорю каждому из них. Наша позиция по данному вопросу однозначна. С коррупцией и коррупционерами будет вестись беспощадная борьба. Должен также сказать, что подобные факты наблюдаются не только в местных исполнительных органах, такие факты, сигналы есть и в центральных исполнительных органах, и эти сигналы изучаются. Как мне сообщили, в некоторых центральных исполнительных органах, некоторых министерствах, - эти сигналы пока изучаются, - у людей порой вымогают взятку за назначение на должность. Это – преступление, это шаги, расшатывающие устои нашего государства, грязные действия. Что сделает в первую очередь человек, заплативший за должность? Он постарается, как говорится, возместить эти деньги. Где он их возьмет? Либо будет расхищать государственное имущество, либо же при возможности вымогать деньги у людей.

Мы неоднократно видели это. В перечисленных мною районах в сферах здравоохранения, образования, культуры в массовом порядке у граждан, родителей, каждого директора школы собирают деньги. Главврач районной центральной больницы дает деньги исполнительной власти, а сам в свою очередь ежемесячно собирает мзду со всех отделений. Все муниципалитеты ежемесячно платят исполнительной власти. Мы будем вести беспощадную борьбу с подобными явлениями. Правда и народ на нашей стороне. Все эти разоблачающие кадры вполне справедливо вызывают у каждого гражданина Азербайджана чувство отвращения. В то же время в адресованных мне сотнях, тысячах писем выражается большая поддержка предпринимаемым нами шагам. Поэтому органы прокуратуры должны находиться в первых рядах в этом деле и обеспечить верховенство закона.

Надеюсь, что ваш опыт работы и профессионализм позволят обеспечить исполнение моих поручений. Работники органов прокуратуры и впредь должны достойно служить Родине, все правоохранительные органы должны работать так, чтобы граждане, общественность были довольны их работой, чтобы одновременно были обеспечены интересы государства и верховенство закона.

Сегодня я назначаю вас и надеюсь, что вы оправдаете это высокое доверие.

Х Х Х

Генеральный прокурор Кямран Алиев сказал:

- Большое спасибо, уважаемый господин Президент. Разрешите прежде всего выразить Вам глубокую признательность за оказанное мне высокое доверие, за то, что удостоили меня столь важного государственного поста и назначили на эту должность.

Органы прокуратуры действительно являются очень важным органом в государственном строительстве, государственном управлении. Место органов прокуратуры в государственном управлении определил великий лидер Гейдар Алиев, который отметил, что прокуратура - один из основных устоев государства. Это действительно так. Органы прокуратуры всегда были окружены вниманием и заботой великого лидера Гейдара Алиева. Под его руководством прокуратура независимого Азербайджана прошла важный путь развития. Именно его соответствующим распоряжением мы ежегодно отмечаем 1 октября как День профессионального праздника работников органов прокуратуры – прокуратуры независимого Азербайджана.

Уважаемый господин Президент, после того, как азербайджанский народ в 2003 году избрал Вас Президентом, органы прокуратуры вновь были окружены постоянным вниманием и заботой. Сегодня в органах прокуратуры действительно есть достаточно много профессиональных кадров, служащих Родине и государству, преданных им. Это – результат важных реформ, осуществленных под Вашим руководством в органах прокуратуры.

Проведение в органах прокуратуры реформ, осуществляемых под Вашим руководством в других сферах, представляется очень важным. В прошлом году Вы подписали соответствующий Указ о судебно-правовых реформах, работа в этом направлении продолжается. В этом контексте считаю, что проведение реформ в прокуратуре как составной части судебно-правовой системы имеет особое значение.

Вы совершенно справедливо отметили, что реформы, осуществляемые в настоящее время, в постнефтяной период, в первую очередь служат улучшению благосостояния населения, повседневной жизни каждого гражданина Азербайджана.

Сфера деятельности органов прокуратуры действительно широка. Одно из основных направлений деятельности прокуратуры, естественно, заключается в ведении беспощадной борьбы с тяжкими преступлениями, со всеми внутренними и внешними угрозами, направленными против государства и государственности. В этой области органы прокуратуры, естественно, должны работать в непосредственной, тесной связи с другими государственными структурами – и со Службой государственной безопасности, и с Министерством внутренних дел, и с другими соответствующими государственными структурами.

Уважаемый господин Президент, Вы особо отметили борьбу с коррупцией. После избрания Президентом Азербайджана борьба с коррупцией стала важнейшей составной частью осуществляемых Вами реформ, политики. Именно с этого времени Азербайджанская Республика присоединилась ко всем международным инициативам в данной области, всем конвенциям как Совета Европы, так и Организации Объединенных Наций, были осуществлены институциональные меры в этом направлении, созданы соответствующие структуры. Главное управление по борьбе с коррупцией также было создано как специализированный орган уголовного преследования в этой области. С полной уверенностью могу сказать, что Ваше участие в 2013 году накануне дня профессионального праздника работников прокуратуры в открытии нового здания Главного управления по борьбе с коррупцией способствовало особому воодушевлению в органах прокуратуры. Ваше выступление перед молодыми сотрудниками прокуратуры и сегодня осталось в памяти всех сотрудников прокуратуры, они всегда отмечают это с чувством большой радости и гордости.

Нам необходимо продолжить реформы в органах прокуратуры. Кадровые реформы действительно очень важный вопрос, и мы продолжим свою деятельность в этой области. Если возникнет необходимость, то, естественно, следует проанализировать работу прокуратуры и ее структурных подразделений. Считаю, что мы должны предпринять прогрессивные шаги в этом деле.

По Вашему поручению и указанию органы прокуратуры постоянно сотрудничали с международными структурами. Поддерживались регулярные связи как с международными структурами, так и с органами прокуратуры и антикоррупционными органами других стран. Естественно, эта работа осуществлялась в соответствии с Вашей политической волей. Во время выступления перед сотрудниками органов прокуратуры Вы отметили, что мы не должны довольствоваться в своей деятельности только изучением самого передового опыта, необходимо также применять его в повседневной деятельности.

Господин Президент, в связи с пандемией коронавируса Вы отметили, что это – своего рода война. Под Вашим руководством, благодаря повседневному вниманию и заботе Мехрибан ханым для Азербайджанского государства, в сравнении с другими передовыми странами, эта проблема, можно сказать, остается позади. Надеемся, что работа в этом направлении будет продолжаться в таком же духе.

Уважаемый господин Президент, разрешите еще раз выразить Вам глубокую признательность за то, что удостоили меня этой очень ответственной государственной должности. Хочу заверить Вас в том, что органы прокуратуры и впредь всегда будут служить принципам Гейдара Алиева, государству, государственности, своему народу. Еще раз благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, желаю вам успехов.

Кямран Алиев: Большое спасибо.