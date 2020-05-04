Власти Азербайджана предпринимают очень верные шаги - грузинский эксперт

БАКУ/Trend/ - Меры, принятые правительством Азербайджана, в виде социальной помощи своим гражданам и другие программы, реализуемые руководством страны, можно оценить как очень позитивные.

Об этом сказал Trend грузинский политолог, директор Кавказского центра исламских исследований Шота Апхаидзе.

По его мнению, очень хорошо, что государство стимулирует население Азербайджана: «Правительство Азербайджана солидарно со своими гражданами, что очень важно на фоне такой стрессовой ситуации. Я очень позитивно оцениваю меры, принятые руководством страны. Власти Азербайджана предпринимают очень верные шаги».

По его словам, после того как закончится пандемия коронавируса, мировая экономика будет в сложной ситуации, в целом во всех странах ожидается кризис: «Мы помним великую депрессию в Америке, затем мировой кризис 2008-2009 годов, когда во всем мире, вся банковская система, вся экономика была парализована . Мир ожидает примерно такая же обстановка. Западная либерально экономическая система, которая доминирует сегодня в мировой экономике, окажется в сложной ситуации, потому что частный сектор не сможет самостоятельно пережить этот кризис без помощи и субсидирования государства. Соответственно, наступает эра протекционизма, когда государство путем субсидирования и поддержки частных организаций и финансовых институтов сможет спасти свою экономику, сбалансировать и стабилизировать экономическую ситуацию. После того как закончится пандемия, мировой экономический и финансовый порядок, который сегодня существует, изменится. В странах третьего мира может полностью исчезнуть малый и средний бизнес, останутся только монополии. А касательно финансового центра, которыми являются Америка и западная Европа, там тоже будут серьезные проблемы. Но им все равно удастся пережить кризис, потому что доллар и евро являются мировыми валютами и по всему миру, все финансово-экономические операции совершаются с помощью этих валют. Помимо прочего, Запад будет спасать прежде всего себя. Посткоронавирусный кризис серьезно отразится на странах, которые субсидируются и берут кредиты у них. Экономика этих стран серьезно пострадает. Процессы разворачивающиеся в США также не обнадеживают. 20 миллионов человек стали безработными. Соответственно, пока США будут восстанавливать свой внутренний рынок и банковскую систему, они не будут в состоянии поддерживать своих партнеров и другие страны. Прежде всего, Америка будет решать свои вопросы».

Говоря о ЕС, эксперт подчеркнул, что союз не с лучшей стороны зарекомендовал себя: «Евросоюз, в том числе и в экономическом контексте, оказался абсолютно недееспособным. Страны, входящие в ЕС не смогли поддержать друг друга. К примеру, Италия оказалась одинокой в борьбе с коронавирусом. Другие страны также закрылись в своих национальных границах. Однако политика глобализации будет продолжаться, но все международные организации, в том числе ЕС, будут пересматривать свою экономическую политику. Не исключается переформатирование и изменения в структуре ЕС».

Апхаидзе считает, что усилится национальная политика во всех странах, в том числе и на Кавказе: «В отличие от Грузии у Азербайджана есть энергоресурсы. Однако на мировом нефтяном рынке цены на нефть упали, вследствие чего Азербайджан также оказался в сложной ситуации. Важным шагом в данной ситуации является поддержка государством сельскохозяйственной отрасли. В условиях этого кризиса очень важно, чтобы не создавался дефицит продуктов внутри наших стран. У нас есть очень большие ресурсы в сельскохозяйственной сфере нам надо развивать эту сферу, поддержать фермерство. Поэтому наши государства должны финансировать именно эту отрасль. Это очень важно для населения».

Политолог считает, что после пандемии отношения между странами изменятся: «Соответственно изменится политика во всем мире. Мир не будет однополярным. Также изменится внешняя политика малых стран, в многовекторную строну. Национальная политика во всех странах будет пересматриваться. Многие страны ситуацию с кризисом используют в своих политических целях».

В заключение эксперт сказал, что мир еще долго будет выходить из этого коллапса: «Экономический кризис по всему миру будет длиться примерно до следующего года. Грузия и Азербайджан экономически сильно не пострадали. Наши показатели, в том числе и ВВП, останутся практические неизменными, так как мы не являемся финансовыми центрами, соответственно наши экономики серьезно не пострадают».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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