Из Баку во Франкфурт будет организован чартерный рейс (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Граждане Азербайджана с правом проживания в Германии смогут воспользоваться чартерным рейсом, который запланирован из Баку во Франкфурт 11 мая, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Германии в Азербайджане.

Полет в одну сторону обойдется в 230 евро.

"Дополнительной информации пока нет, но она будет известна по возможности в ближайшее время.

Поэтому просьба к лицам с правом на проживание отправить самое позднее до 14:00 копию паспорта и один экземпляр разрешения на проживание на электронный адрес rk-kontakt@baku.diplo.de.

В случае недостаточного числа мест предпочтение будет отдано иностранным членам семей граждан Германии/стран ЕС, а также важным для системы соответствующим группам профессий", - отмечается в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)