Сиявуш Новрузов: В Азербайджане наряду с другими структурами проведены серьезные реформы и в судебной системе (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане наряду с другими структурами проведены серьезные реформы и в судебной системе.

Об этом в ходе сегодняшнего обсуждения в парламенте вопроса о назначении судей сказал глава парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает во вторник Trend.

Новрузов отметил, что большое количество рассматриваемых дел создает трудности в работе судов.

Депутат сказал, что некоторые главы исполнительной власти отнимают у людей земли: "Главы исполнительной власти начинают отнимать земли у людей сразу, как приходят на должность. Если бы было своевременное постановление суда, то сейчас таких проблем не возникло бы. С этой точки зрения очень важна роль справедливого постановления, выносимого судами".

Если бы было своевременное постановление суда, то сейчас таких проблем не возникло бы. С этой точки зрения очень важна роль справедливого постановления, выносимого судами».

Новрузов также коснулся несправедливых решений, принятых Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в связи с Азербайджаном: «В Евросуде достаточно дел, связанных с оккупацией Арменией азербайджанских земель, нарушены все фундаментальные права граждан Азербайджана их права на проживание, собственность, но до сих пор Евросуд не принял никакого решения об этом. Но сразу, как только жалоба поступает на Азербайджан, то он тут же принимает решение».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)