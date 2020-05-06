Назначен завотделом пресс-секретаря Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Назначен завотделом пресс-секретаря Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщили в среду Trend, на должность заведующего отделом по связям с прессой и общественностью пресс-секретаря Милли Меджлиса, созданную в рамках структурных и кадровых изменений в Аппарате парламента, назначен Джейхун Юсиф оглу Алиев.

Соответствующее распоряжение подписала председатель парламента Сахиба Гафарова.

Джейхун Алиев сегодня представлен коллективу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)