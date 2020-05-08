Милли Меджлис утвердил новые правила в связи с Государственным флагом Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане введены новые правила в связи с Государственным флагом, сообщает в пятницу Trend.
Этот вопрос был отражен в поправке к закону "О правилах использования государственного флага Азербайджанской Республики", обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно поправке, случаи обязательного исполнения государственного гимна Азербайджана при поднятии и водружении государственного флага будут определяться законом "Об исполнении государственного гимна Азербайджана".
Поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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