Милли Меджлис утвердил новые правила в связи с Государственным флагом Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане введены новые правила в связи с Государственным флагом, сообщает в пятницу Trend.

Этот вопрос был отражен в поправке к закону "О правилах использования государственного флага Азербайджанской Республики", обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправке, случаи обязательного исполнения государственного гимна Азербайджана при поднятии и водружении государственного флага будут определяться законом "Об исполнении государственного гимна Азербайджана".

Поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)