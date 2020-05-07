Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку

Политика 7 мая 2020 14:12 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку состоялось открытие первого больничного комплекса модульного типа.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку.

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