Суверенная внешняя политика Азербайджана - настоящая редкость в современном мире - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Современный Азербайджан – единственное на Южном Кавказе и одно из немногих на постсоветском пространстве государство, имеющее по-настоящему суверенную внешнюю политику, в основе которой собственные национальные интересы.

Об этом сказал Trend российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

По его словам, подобной суверенной внешней политикой, не могут похвастать и многие государства Европейского союза: «Важно отметить, что это принимают и уважают исторически сложившиеся основные партнеры Азербайджана – Россия и Турция. В Москве и Анкаре также всячески поощряют и способствуют сохранению такого преимущества Баку, поскольку это отвечает и российским, и турецким геополитическим интересам».

Политолог отметил, что независимая внешняя политика Баку – это правильный и дальновидный выбор нации и руководства Азербайджана: «Пример для подражания, предмет зависти, раздражения и ненависти со стороны западных поборников однополярного мира, не замечающих объективную реальность – мир стал многополярным и менторские замашки в международном диалоге все менее эффективны».

Эксперт считает отрадным, что возрастает роль дипломатии, а пушечной канонаде и пикировкам глав военных ведомств предпочитают дискуссии министров иностранных дел и спецпредставителей: «Экономическое партнерство и культурные программы – пресловутая мягка сила, по своей эффективности превосходят военные вторжения и оккупацию территорий. Это выбор прогрессивных граждан и государств».

В заключение Арьков с сожалением отметил, что еще немало примеров пещерного мышления, которое в результате приводит к заметному отставанию в экономике и деградации общества самих этих стран, не говоря уже про исходящую от них угрозу стабильности в регионе.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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