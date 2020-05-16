Коронавирус, коррупция и взяточничество: Параллельная война против схожих бедствий - Сахиль Керимли

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское государство должным образом защищает своих граждан. Успехи, достигнутые в борьбе с пандемией, очевидны. Страна преодолевает трудности самостоятельно, тем самым демонстрируя пример всему миру.

Президент Ильхам Алиев постоянно держит данный процесс под контролем, предпринимает все необходимые шаги для эффективной борьбы с коронавирусом. Глава государства работает беспрерывно и напряженно. Даже мельчайшие детали не остаются вне его внимания. Все предпринятые шаги по форме и сути носят превентивный характер. С этой точки зрения крайне важным для страны стало открытие фабрики по производству медицинских масок и предприятия по производству защитных комбинезонов несколько дней назад. Как известно, в период пандемии потребность в такой продукции резко возросла. Даже в самых развитых странах наблюдается дефицит. В течение прошедших месяцев Азербайджан закупал эти средства из-за границы, причем иногда с большими трудностями. Создание местного производства стало возможным благодаря инициативе и поддержке Президента Ильхама Алиева.

Следует особо подчеркнуть, что запуск производства на этих предприятиях - очередной большой успех Азербайджана. Создание такого производства за короткие сроки, без сторонней поддержки, только за счет внутренних возможностей, действительно показывает экономическую мощь и силу Азербайджана. Естественно, нельзя не упомянуть роль частного сектора. Поддержка, оказываемая главой государства предпринимателям и частному сектору в течение долгих лет, оправдывает себя в такие трудные моменты.

Теперь Азербайджан не только полностью обеспечит себя этими защитными средствами, но и расширит экспортные возможности. Как видно, Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию ненефтяного сектора, диверсификации экспорта.

Социальный пакет помощи, реализуемый с целью поддержки благосостояния пострадавших в период пандемии граждан является крупнейшим за весь период независимости страны. Государство щедро расходует материальные ресурсы для поддержки граждан. С этой целью из госбюджета выделяется крупные суммы.

В период пандемии Азербайджан, как государство, демонстрирует свои возможности, мощь и силу. Президент Ильхам Алиев доказывает, что жизнь и здоровье гражданина Азербайджана превыше всего. Гуманная сущность, заключающаяся в том, чтобы находиться рядом со своим гражданином, защищать его, заботиться о материальном благосостоянии людей вопреки серьезным финансовым потерям - один их факторов, выделяющих Азербайджан во всем мире.

Важнейшим условием сегодняшнего дня является сохранение достигнутых успехов. Потому что в мире наблюдаются повторные волны распространения коронавируса. Эта опасность актуальна и для Азербайджана. До сих пор государство сделало все необходимое. Теперь многое зависит от граждан. Ответственное поведение людей застрахует их и близких им людей от возможных опасностей, также как и общество в целом.

Что касается национальной экономики, то, несмотря на негативное влияние внешних шоков, с начала года в экономической сфере достигнут, хоть и небольшой, но все-таки рост. Самое главное, что в свете последних событий в экономике страны не наблюдается спада. Правительство Азербайджана усердно трудится для снижения воздействия негативных последствий глобальных факторов на экономику страны.

И наконец, о кадровых реформах и антикоррупционной политике. Наряду с мерами по борьбе с пандемией, Президент Ильхам Алиев также держит в центре внимания реформы в системе государственного управления. Приоритет отдается молодым и компетентным, приверженным национально-духовным ценностям кандидатам, вызывающим доверие. Перед каждым новоназначенным чиновником Президент Ильхам Алиев ставит конкретные цели и задачи, дает серьезные поручения и рекомендации. Глава государства указывает курс всему корпусу чиновников, по пунктам перечисляет правила добросовестной работы и почетной службы народу. В Азербайджане успешно продолжается процесс создания новой и современной системы управления. В отношении безответственных, практикующих взяточничество и коррупцию чиновников принимаются самые беспощадные карательные меры. Государство, скажем так, ведет параллельно войну с двумя потрясшими мир бедствиями. Наряду с коронавирусом, та же решимость демонстрируется и против коррупции и взяточничества. Очевидны успешные результаты на обоих фронтах.

Результатами всего этого и является то, что общественность Азербайджана, как и всегда, однозначно поддерживает политику и решительные шаги Президента Ильхама Алиева. Абсолютное большинство граждан приветствует массовую борьбу с коррупцией и взяточничеством в стране. А это - незаменимая оценка, потому что ее дает Народ!

Сахиль Керимли,

Заместитель главного редактора АМИ Trend