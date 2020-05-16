Таир Керимли: Кружок под названием "Национальный совет" вновь опозорился во время последней видеоконференции

Политика 16 мая 2020 16:23 (UTC+04:00)
Таир Керимли: Кружок под названием "Национальный совет" вновь опозорился во время последней видеоконференции

БАКУ /Trend/ - Кружок под названием "Национальный совет" вновь опозорился во время последней видеоконференции.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Керимли.

По его словам, общеизвестный факт, что этот т.н. «Совет» создан по заказу «Союза миллиардеров» - олигархов, которые действуют в России против Азербайджана, и член этого «союза» Рустам Ибрагимбеков был председателем т.н. «Национального совета», но в итоге был разоблачен.

«Т.н. «Национальный совет» опозорился в ходе последней своей видеоконференции. Члены совета, в очередной раз продемонстрировали, что терпят полный крах. Член «Национального совета» Гюльтекин Гаджибейли, сказав в своем выступлении, что Запад чего-то от них требует, полностью обнажила их истинную сущность. Эти элементы, игнорирую национальный менталитет, из кожи вон лезут, чтобы выполнить требования Запада. Естественно такие действия должны были иметь последствия. И именно поэтому Эльданиз Гулиев и другие подали в отставку из состава совета. Такие отставки еще продолжатся», - подчеркнул Керимли.

Он сказал, что азербайджанский народ давно знает сущность т.н. «Национального совета», его истинные цели. Депутат добавил, что народ давно осознал – нельзя доверять свою судьбу личностям из этого «Национального совета». Образ этого кружка налицо.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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