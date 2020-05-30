В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои самые искренние поздравления со знаменательной датой – Днем Республики.

Азербайджан демонстрирует впечатляющие успехи в деле государственного строительства в проведении глубоких экономических и социальных преобразований. Азербайджан – перспективная динамично развивающаяся страна с богатым ресурсным и интеллектуальным потенциалом, страна сохранившая самобытность, национальные традиции, воспитавшая целую плеяду талантливейших известных всему миру ученых, деятелей культуры и искусства. Вы достойно продолжаете дело Вашего великого отца – основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Уверен, что дальнейшее развитие связей между нашими странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, отвечает интересам российского и азербайджанского народов, способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира, благополучия и новых свершений на благо Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

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Губернатор Астраханской области Российской федерации Игорь Бабушкин отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Прежде всего позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и искренне поздравить с национальным праздником – Днем Республики!

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам и всем жителям Азербайджана крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в созидательном труде на благо Отечества!

Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером нашего региона. Уверен, что и в будущем совместными усилиями мы будем активно приумножать традиции взаимного уважения и доверительного сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджаном", - говорится в поздравительном письме.

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Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академика Виктор Садовничий отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Позвольте мне от себя лично и от многотысячного коллектива Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики!

Знаменуя день возрождения азербайджанской государственности, этот праздник несет собой смысл уважения и любви к своей стране, ее национальным обычаям и традициям, насыщенной истории и яркой культуре. Во многом благодаря Вашему огромному созидательному труду, политическому таланту и мудрости за прошедшие десятилетия богатое наследие Республики было не только бережно сохранено, но и значительно приумножено. Сегодня Азербайджан – динамично развивающееся современное государство, неуклонно стремящееся к дальнейшему социально-экономическому процветанию, открытое новым возможностям и перспективам.

В день главного национального праздника страны позвольте поблагодарить Вас за теплое отношение к Московскому университету, филиал МГУ в городе Баку на протяжении всего периода своей деятельности успешно служит во благо развития науки и образования, мира и гармонии между нашими государствами.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в Вашем ответственном труде, а народу Азербайджанской Республики – счастья и благополучия!", - говорится в поздравлении.

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Глава азербайджанской диаспоры России, академик Фазиль Курбанов отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент!

От имени азербайджанцев России и от себя лично выражаю Вам свое глубокое почтение и поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Республики!

День Азербайджанской Республики – один из самых важных праздников в истории азербайджанского народа, который всегда гордился своей Родиной, ее богатой историей и самобытной культурой.

Наша страна прошла большой, трудный, но достойный путь становления, развития и укрепления государственности. Создание Азербайджанской Республики продемонстрировало стремление народа к независимости и прогрессу в новых исторических условиях.

Становление современного Азербайджана, как независимого государства, государственное строительство и активные политические, социально-экономические реформы, неразрывно связаны с именем нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно он принес стабильность нашей стране в период кризисов. В результате его мудрой, взвешенной политики Азербайджан стал общепризнанным прогрессивным государством в мире.

Сегодня, благодаря Вам, как продолжателю дела великого Гейдара Алиева, Вашей дальновидной и последовательной политике, Азербайджан стабильно развивается и продолжает быть успешным, мультикультуральным государством на международной арене.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам глубокую признательность за постоянное внимание и заботу об азербайджанцах, живущих в России. Мы поддерживаем Вас во всем и уверены, что Азербайджан под Вашим руководством, добьется новых успехов на пути укрепления независимости и всестороннего развития, достигнет всех намеченных целей и навсегда восстановит свою территориальную целостность!

Еще раз поздравляю Вас с праздником! Желаю Вам и всему азербайджанскому народу крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия!", - говорится в поздравительном письме.

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Глава Республики Ингушетия Российской Федерации Махмуд-Али Калиматов также поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно поздравляю Вас и жителей Азербайджана с государственным праздником – Днем Республики.

В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, больших жизненных сил и успехов в Вашей созидательной деятельности на благо республики.

Желаю всему азербайджанскому народу счастья, добра, мира и благополучия, а Вашему прекрасному краю – дальнейшего развития, мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.

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Глава Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики.

Благодаря воле народа и политике руководства республики, основанной на интересах граждан, Азербайджан добился больших успехов во многих сферах жизни и сегодня продолжает уверенно двигаться по пути развития и созидания.

В Дагестане высоко ценят исторически сложившиеся с Азербайджанской Республикой плодотворное взаимодействие, в основе которого многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Выражаю уверенность, что конструктивное сотрудничество и добрососедские отношения между Республикой Дагестан Российской Федерации и Азербайджанской Республикой будут и впредь крепнуть и развиваться, служить на благо народов России и Азербайджана.

Примите, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья, благополучия и процветания Вам и азербайджанскому народу", - говорится в поздравительном письме.

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Президент, председатель Совета директоров Акционерного общества группа «Сафмар» Михаил Гуцериев отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Поздравляю Вас с праздником – Днем Республики!

День Республики – это важнейший праздник для граждан Азербайджана, который символизирует единение народа республики в борьбе за независимость и свободу своей Родины и сегодня национальная гордость, патриотизм, неиссякаемая вера в свои силы в сочетании с мудрой политикой руководства страны позволяют республике добиваться успехов в экономической и социальной сферах, укреплять авторитет страны на международной арене.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, счастья и реализации всех Ваших начинаний на благо народа Азербайджана!", - говорится в поздравительном письме.

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Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, академик Российской академии наук Петр Глыбочко поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сердечно поздравляю Вас с одним из самых главных для Азербайджана праздников – Днем Республики!

Ваша страна по праву отстояла собственную независимость, и сегодня успешно преумножает социально-экономическое, научно-техническое и культурное наследие. Пусть этот праздничный день станет поводом для гордости за славное прошлое, благополучное настоящее и светлое будущее.

Искренне желаю процветания Вашей стране и счастья всему азербайджанскому народу!", - говорится в поздравлении.

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Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени Всемирной туристской организации и от себя лично имею честь искренне поздравить с Днем Азербайджанской Республики. Передаю наилучшие пожелания благополучия и прогресса Вашей стране и Вашему народу.

Отрадным фактом является решимость правительства Азербайджана добиться устойчивого развития в туристическом секторе. Это - показатель значения, придаваемого Вами туризму, для устойчивого социального и экономического развития Вашей страны.

Можете быть уверены в том, что Всемирная туристская организация готова оказать всестороннюю поддержку Вам в Ваших усилиях. Верю, что все это отразится на общем социально-экономическом развитии Азербайджана.

Ваше Превосходительство, еще раз поздравляю Вас, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.

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Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джоунс поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

С чувством большого удовлетворения передаю Вам и Вашему народу мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Как региональная структура ВР по Азербайджану, Грузии и Турции, мы с честью празднуем вместе с Вашим народом провозглашение подписанием Декларации о независимости Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года первого на мусульманском Востоке светского демократического государства. Азербайджанская Демократическая Республика была неповторимым и опережающим время государством. Несмотря на то, что она просуществовала всего 23 месяца, ее успехи заложили основу для процветания современной Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, благодарю азербайджанское государство за то, что, прилагая большие и эффективные усилия, оно ведет под Вашим руководством борьбу с COVID-19. Оперативный штаб при Кабинете Министров и другие соответствующие структуры обеспечили установление режима работы в нефтегазовом секторе, который является ведущей промышленной отраслью Азербайджана, на правильном уровне. Это способствовало развитию важных энергетических проектов страны, концентрируя необходимые внутренние ресурсы BP и ее партнеров, продолжению проведения операций в регионе в соответствии с правилами особого карантинного режима.

BP придает большое значение устойчивому расширению сотрудничества с Азербайджаном и с нетерпением ждет дальнейшего продуктивного развития этого сотрудничества.

Ваше Превосходительство, позвольте пожелать Вам здоровья, счастья и успехов, народу Азербайджана - устойчивого развития и процветания", - говорится в поздравлении.

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Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов поздравил Президента Ильхама Алиева

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Азербайджанской Республики!

Благодаря неустанному труду всех жителей Азербайджана сегодня республика является одним из наиболее успешных и стабильных государств региона и мира. Ключевую роль в этом, безусловно, сыграло руководство Азербайджана. Зная, какими выдающимися качествами обладает лидер страны, я уверен, что впереди у республики немало побед и новых высот.

Позвольте пожелать Вам и всем азербайджанцам крепкого здоровья, счастья и свершения всего задуманного!", - говорится в поздравлении.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Господин Президент.

От имени правительства и народа Бразилии и от себя лично поздравляю Ваше Превосходительство с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики.

Желая народу Азербайджана счастья и процветания, еще раз подчеркиваю, что Бразилия готова продолжить сотрудничество с Азербайджаном для укрепления дружественных связей, объединяющих наши страны во имя взаимовыгодных интересов наших народов.

Господин Президент, прошу Вас принять мои высочайшие уважение и почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство,

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 102-й годовщины провозглашения Азербайджанской Республики.

Прошу Ваше превосходительство принять мои заверения в высоком почтении", - говорится в поздравлении.

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Видные деятели культуры и общественности Грузии поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Поздравляем Вас и весь азербайджанский народ с великим праздником – Днем Республики.

Сегодня мы с радостью видим, что наш братский Азербайджан бурно развивается.

С каждым днем растет благосостояние вашего народа, жизненный уровень каждой семьи.

Баку – жемчужина Кавказа, все больше притягивает своей красотой, величественностью и изумительной архитектурой.

Все это, Ваша заслуга, уважаемый Ильхам Гейдарович, результат Вашей неустанной заботы о своём народе, Вашего мудрого, талантливого и твёрдого умения управлять страной, приносить благо и процветание всему азербайджанскому народу, каждой азербайджанской семье, каждому азербайджанцу!

Эти основы заложил великий Гейдар Алиев, создатель нового Азербайджана, создатель новой политики всего Нового Кавказа, политики мира, созидания, процветания народов, добрососедства, взаимопомощи и взаимопонимания.

Это особенно чувствуется во взаимоотношениях между Азербайджаном и Грузией. Мы высоко ценим заслуги Гейдара Алиевича и никогда не забудем как этот Великий Человек поделился долей Азербайджана в нефтяном контракте с Грузией, которая находилась тогда в трудном положении. Так может поступить только Брат.

Многовековая дружба связывает нас - азербайджанцев и грузин. С незапамятных времён эти два трудолюбивых народа всегда жили бок о бок в мире и согласии. Все наше прошлое и настоящее – яркое тому подтверждение: почёт и уважение к традициям и верованиям друг друга, тесные взаимоотношения во всех областях жизни, в политике, науке, в области защиты экологии, в экономике. История связала наши братские народы плечом к плечу в одну цепь под названием «Новый Шёлковый путь» - детище великого Гейдара Алиева.

Особенно близки наши народы в области культуры и искусства. А дружба народов складывается из дружбы конкретных людей.

Ярким примером тому может служить блистательный режиссер, истинный профессионал и талантливейший кинематографист - Вагиф Мустафаев, который создает такие фильмы, которые любят и ценят и на Кавказе, и за его пределами. Вагиф, наш друг и гордость всего нашего региона, наряду с многочисленными заслугами, награжден также Орденом Чести Грузии. Будучи в свое время заместителем министра культуры Азербайджана, он постоянно помогал грузинским деятелям культуры, оказывая им всяческое содействие и поддержку, чем и заслужил нашу любовь, уважение и полное доверие.

Нас очень радует, что Азербайджан под Вашим руководством идет твердыми, уверенными шагами к благоденствию, лидируя в регионе.

Мудрость и талант лидера, смелость и решительность – генетически перешли к Вам от Гейдара Алиевича. И еще, бескрайняя любовь к своему народу. А самое главное, что это любовь взаимная. И народ любит Вас, как любил Вашего Великого Отца.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, общественность Грузии рада еще раз поздравить Вас лично с Днем Республики. Желаем вам и всем азербайджанцам счастья, здоровья, радости и долголетия. Мы уверены, что ваша радость – это наша радость, ваши успехи – наши успехи, ваши достижения - наши достижения.

Мы, два братских народа, всегда жили и будем жить в мире и согласии и всегда будем для других примером взаимного уважения и дружбы, как жили наши великие предки.

Мир Азербайджану во веки веков!

Нани Брегвадзе, певица, народная артистка Грузии и СССР;

Эка Мамаладзе, певица, кавалер Ордена Чести Грузии;

Эльдар Шенгелая, кинорежиссёр, лауреат Государственной премий Грузии и СССР, лауреат многих международных премий и фестивалей;

Темур Баблуани, кинорежиссёр, лауреат премии им Руставели, лауреат Sundance Film Festival, а также многих международных фестивалей, член Французской киноакадемии;

Гела Баблуани, кинорежиссёр, лауреат Европейской киноакадемии, Гран-при в Венеции, на Sundance Film Festival и многих других фестивалей;

Темур Чхеидзе, режиссёр, народный артист Грузии и Российской Федерации;

Кахи Кавсадзе, народный артист Грузии и СССР;

Ираклий Квирикадзе, кинорежиссёр, сценарист, писатель, заслуженный деятель искусств Грузии, лауреат многих международных премий и фестивалей;

Кокочашвили Мераб, кинорежиссёр, актёр, сценарист, директор киностудии «Грузия-фильм», лауреат многих международных премий и фестивалей;

Рамаз Буба Хотивари, кинорежиссёр, президент Киноакадемии Союза кинематографистов Грузии, лауреат многих международных премий и фестивалей;

Чиаурели Андро, кинорежиссёр, лауреат международных премий и фестивалей;

Имеда Кахиани, народный артист Грузии;

Александр Чивадзе, заслуженный мастер спорта, капитан сборной СССР и «Динамо» Тбилиси;

Лери Хабелов, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр, президент Национального Олимпийского комитета Грузии;

Ираклий Трипольский, кинорежиссёр, член парламента Грузии (с 2012 – по сей день);

Дилар Хабулиани, чемпион Европы (1977), министр внутренних дел Грузии (1990-1992 гг.), президент Федерации дзюдо Грузии (1991-2010 гг.), член парламента Грузии (1990-1993 гг.);

Валерий Асатиани, филолог, министр культуры Грузии (1985-1990; 1995-2000 гг.);

Давид Маградзе, поэт, автор национального гимна Грузии, министр культуры Грузии (1992-1995 гг), номинант Нобелевской премии (2011);

Гиви Сихарулидзе, поэт, писатель, актёр, балетмейстер;

Саглиани Ерекле, поэт, общественный деятель, актёр", - говорится в поздравлении.