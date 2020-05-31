Политике двойных стандартов в соцсетях нужно положить конец - политолог

БАКУ/Trend/ - Политике двойных стандартов в соцсетях нужно положить конец и в этом смысле необходимо внедрение новых инструментов для регулирования их деятельности.

Об этом сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ, который отменяет действие параграфа 230 действующего в США Акта, определяющего нормы поведения, в частности, и в социальных сетях (Communications Decency Act). Этот параграф освобождает крупнейшие технологические компании от ответственности за содержание сообщений, размещенных на созданных ими платформах, к примеру, Twitter и Facebook.

Согласно словам политолога, прежде всего данное решение президента США - это фактический ответ на резонансное событие, которое произошло накануне: «Дело в том, что Дональд Трамп поделился своим мнением в Twitter относительно события в Миннеаполисе и назвал их предтечей к более деструктивным процессам. Он допустил вероятность обострения ситуации. И видимо, таким образом Трамп предварил возможные решения руководства США в отношении этих событий. В его публикации было сказано, что если ситуация будет продолжаться в таком ключе, то не исключено непосредственное вмешательство федеральных властей. Данное заявление администрации Twitter показалось резким, и оно заблокировало сообщение главы США. Руководство посчитало, что оно может привести к напряженности в Миннеаполисе. Однако затем публикация Трампа была восстановлена, и объяснялось это тем, что в ней не было выявлено никаких нарушений».

Эксперт считает примечательной саму ситуацию, когда руководство социальной сети фактически регламентирует высказывание лидера государства: «По большому счету это абсурдная ситуация, поскольку Twitter в данном случае подвергает цензуре выражения главы государства, которые отражают позицию его администрации. Это говорит о наличии собственной цензуры у соцсетей».

Далее он отметил, что когда государство пытается регламентировать деятельность соцсетей, в обществе возникает мнение, что власти таким образом пытаются ограничить свободу слова, а тот факт, что ее уже ограничивает администрация той или иной социальной сети, остается незамеченным: "Поскольку цензура существует со стороны администраций соцсетей, то в данном случае власти просто обращают внимание общественности на эту ситуацию. Тогда почему необходимая цензура властей вызывает в обществе критику, а цензура администрации соцсетей обществом игнорируется? Это, по сути, двойные стандарты и их нужно унифицировать. Если есть цензура, то она должна применяться ко всем сторонам одинаково. В частности, это пропаганда насилия, антигосударственных высказываний, действия, направленные на подрыв национальной безопасности государства, на пропаганду терроризма и распространение терроризма.

Мы знаем, что в различных соцсетях существуют закрытые группы, участники которых преследуют экстремистские цели и придерживаются аналогичных взглядов. Эти действия нужно тоже подвергать цензуре. Уже не первый год спецслужбами различных стран ведется борьба против использования соцсетей, различных интернет-каналов для пропаганды террористической деятельности, подготовки терактов и финансирования террористических организаций. Это всем прекрасно известно, такая практика существует давно. Но каких-то государственных инструментов, регулирующих данный процесс, на сегодняшний день не существует. Есть какие-то оговорки в законе о СМИ, но серьезной регламентации касаемо соцсетей нет. Однако, когда мы говорим об этом, мы должны понимать, что государство не должно злоупотреблять этим. Свобода слова должна сохраниться. Если есть критические замечания в отношении каких-то действий и факты социального недовольства, они должны отражаться в соцсетях. В частности, Президент Азербайджана неоднократно говорил, что общественный контроль за деятельностью исполнительных структур помогает государству своевременно выявлять и бороться с негативными явлениями. В этом смысле социальные сети оказывают колоссальную поддержку деятельности государства.

Думаю, что такая деятельность должна поощряться и не подвергаться жесткой цензуре. Но если соцсети используются для разжигания национальной розни и представляют угрозу безопасности страны, то такие попытки должны пресекаться. Этой двойственности нужно положить конец, и в этом смысле регулирование деятельности соцсетей необходимо".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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