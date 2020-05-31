Король Таиланда поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Азербайджанской Республике и Вашему народу – развития и благополучия", - говорится в поздравительном письме.
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