Сиявуш Новрузов: Именно сегодняшний независимый Азербайджан является преемником АДР

БАКУ/Trend/ - Группа лиц считает себя преемниками Азербайджанской Демократической Республики (АДР), однако именно мы являемся ее преемниками.

Об этом сегодня на первом заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает в понедельник Trend.

Глава комитета отметил, что преемником АДР является нынешний независимый Азербайджан: «Президент сегодняшнего независимого Азербайджана также и Президент Демократической Республики, продолжатель этого пути. Те, кто даже не слышал о Демократической Республике, считает себя ее преемниками. Пусть сами разбираются, кто они. Они предатели Родины, которые проводят враждебную политику против государства и нации. Это те, кто, объединившись с армянским лобби, проводят кампанию по дискредитации Азербайджана. Какие преемники Демократической Республики могут получиться из них?»

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)