Депутаты Милли Меджлиса обсудят сегодня три важных вопроса

БАКУ/Trend/ - Сегодня будет проведено второе заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента), в повестку которого включены три вопроса, сообщает во вторник Trend.

Это поправки в закон «Об адресной государственной социальной помощи» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Одна из поправок в Кодекс связана со штрафами за неношение медицинских масок во время пандемии коронавируса.

Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов.

За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима лицо, уже получившее за это административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будет оштрафовано на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)