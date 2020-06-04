Президент Ильхам Алиев: В последние годы для социально-экономического развития Тертерского района была проделана большая работа

БАКУ /Trend/ - В последние годы для социально-экономического развития Тертерского района была проделана большая работа.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой спортсменов после ознакомления с Тертерским олимпийским спортивным комплексом.

"Развитие Тертерского района постоянно находится в центре внимания. Тертерскому району принадлежит особое место на карте Азербайджана. Он находится во фронтовой зоне, и, естественно, этому району всегда уделялось большое внимание. Неслучайно в последние годы для социально-экономического развития Тертерского района была проделана большая работа. Это – моя 6-я поездка в район, и каждый раз находясь здесь, я участвую в открытиях, знакомлюсь с положением дел, даю соответствующие поручения для ускорения работы. Могу сказать, что в последние годы развитие инфраструктуры района идет очень высокими темпами. Открывающаяся сегодня новая подстанция сыграет важную роль в снабжении Тертера электроэнергией, хотя в результате принятых до сих пор мер в этой области наблюдаются большие подвижки. Жителям Тертера хорошо известно, что в свое время здесь были большие проблемы с электроэнергией, она подавалась с перебоями, часто ее подача прерывалась. Сегодня это уже осталось в истории. Правда, иногда происходят аварии, но в целом, устойчивость энергоснабжения обеспечивается. Открывающаяся сегодня подстанция создаст дополнительные возможности как для Тертерского, так и соседних районов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, газификация в Тертере достигает 98 процентов.

"Примерно 10 лет назад о газификации вообще не было речи. Газа не было не только в селах, но и в городе. Сейчас в большинство сел проложены газовые линии, а показатель 98 процентов, конечно, свидетельствует о том, что этой работе уделяется особое внимание. Полностью обновляется дорожное хозяйство. Сегодня мы отметили открытие новой дороги, на стенде нам показали ее прежнее состояние. Не было даже асфальта, осенью и зимой это была непроходимая грунтовая дорога. В настоящее время в Тертерском районе проводится большая работа по прокладке и ремонту дорог. 80 процентов дорог капитально отремонтированы, а после реализации еще одного проекта этот показатель составит 100 процентов", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что таким образом, нашли решение основные инфраструктурные проекты – вопросы, связанные с электроэнергией, газом и дорогами.

"Созданы социальная инфраструктура, прекрасный Олимпийский спортивный комплекс, несколько лет назад была капитально отремонтирована и оснащена самым современным оборудованием районная центральная больница. Водно-канализационный проект в городе Тертер был завершен еще 4 года назад, и мы отметили его открытие с моим участием. В настоящее время продолжается реализация проекта питьевой воды и оросительного проекта.Только в результате бурения субартезианских скважин значительно улучшилось обеспечение района водой. На сегодняшний день пробурены 72 субартезианские скважины. Новым распоряжением, которое будет подписано, планируется пробурить дополнительно 21 субартезианскую скважину. Таким образом, будут решены проблемы Тертерского района, связанные с орошением, что, естественно, послужит развитию сельского хозяйства", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, зерноводство, хлопководство – традиционные для Тертера отрасли сельского хозяйства.

"Что касается хлопководства, то урожайность в Тертере выше средней урожайности по стране. С каждого гектара собрано 34 центнера хлопка. По стране этот показатель также находится на хорошем уровне – 29 центнеров. Но Тертер занимает здесь одно из передовых мест. Следует учесть, что наши горе-соседи многие годы перекрывали поступление воды в Тертер. Воды, для сбора которой Азербайджанская Республика в свое время – в 1970-х годах - проделала большую работу. Строительство Сарсангского водохранилища было осуществлено Азербайджанской Республикой, за счет республиканского бюджета. А сейчас горе-соседи перекрыли нам воду. Это – экологический террор", - добавил Президент Ильхам Алиев.