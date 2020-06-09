При участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех больниц модульного типа (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - При участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой 9 июня состоялось открытие трех больниц модульного типа.
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При участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех больниц модульного типа (ФОТО)
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