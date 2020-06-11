Новое назначение в Главном медуправлении минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Соответствующим распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева начальник Главного медицинского управления министерства обороны генерал-майор Натиг Алиев освобожден от занимаемой должности и уволен в запас.
Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве обороны.
Также было отмечено, что приказом министра обороны начальник Центрального клинического госпиталя ВС Азербайджана полковник медицинской службы Тофиг Тагиев назначен на вышестоящую должность главного кардиолога Главного медицинского управления министерства обороны.
(Текст: Турал Гараджаев)
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