Именно возвращение великого лидера Гейдара Алиева спасло азербайджанскую государственность - народный артист Рамиз Гулиев

БАКУ /Trend/ - Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году к руководству Азербайджаном укрепило государственную независимость, вывело страну из политического, экономического и социального кризиса.

Об этом сказал Trend народный артист Азербайджана, профессор, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат Государственной премии, выдающийся исполнитель на таре Рамиз Гулиев.

По его словам, начало 90-х годов прошлого века было тяжелым, смутным временем, когда под угрозой находилась уже сама азербайджанская государственность.

"Вывести страну из этого кризиса мог только обладавший огромным политическим опытом и мудростью Гейдар Алиев. Стране был необходим такой лидер, и Гейдар Алиев, откликнувшись на призыв народа, вернулся к власти, когда в нем больше всего нуждались. Это возвращение общенационального лидера в 1993 году к руководству Азербайджаном укрепило государственную независимость, вывело страну из политического, экономического и социального кризиса. Гейдар Алиев встал во главе страны, и определил стратегию ее дальнейшего развития", - сказал Гулиев.

Он добавил, что азербайджанский народ встретил возвращение мудрого, гениального политика Гейдара Алиева с надеждой и радостью.

"Гейдар Алиев - спаситель азербайджанского народа, архитектор независимого Азербайджана. Великий лидер за очень короткий срок вывел страну на путь развития и процветания. В Азербайджане установилась стабильность, стали проводиться реформы во всех областях – политической, экономической, социальной, была проведена большая работа по развитию сфер образования, культуры, науки. Благодаря решительности и воле общенационального лидера Азербайджан добился огромных успехов. Сегодня политический курс Гейдара Алиева успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, которые уверенно ведет страну к еще более процветающему будущему", - сказал Рамиз Гулиев.

(Автор:Джани Бабаева)