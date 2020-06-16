Хикмет Гаджиев прокомментировал инцидент, произошедший на госгранице Азербайджана с Россией в направлении Дагестана

БАКУ/Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев прокомментировал инцидент, произошедший на государственной границе Азербайджана с Россией.

Как сообщает во вторник Trend, помощник Президента Азербайджана выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего на посту Куллар Магеррамкендского района на госгранице Азербайджана и России в направлении Дагестана.

"В целом, с учетом глобальной пандемии COVID-19 с середины марта 2020 года через сухопутные границы и особыми чартерными рейсами было обеспечено возвращение в страну свыше 20 тысяч граждан Азербайджана.

С конца марта через погранично-пропускной пункт "Самур" на госгранице Азербайджана и России, а также авиарейсами было обеспечено возвращение в страну из России 2 976 граждан Азербайджана.

Для их возвращения в рамках временного графика и на основании регистрации в соответствии с требованиями введенного особого режима карантина был создан портал "Еду домой".

Возвращение граждан обеспечивается на еженедельной основе в рамках взаимной координации соответствующих государственных структур Азербайджана и России. В рамках еженедельного графика через погранично-пропускной пункт "Самур" 19 мая в страну были возвращены 120 человек, 26 мая - 131 человек, 2 июня - 122 человека, 9 июня - 130 граждан. Согласно данному графику, сегодня будет обеспечено возвращение в страну свыше 150 граждан Азербайджана. Также на этой неделе предусматривается возвращение чартерным рейсом Баку-Москва-Баку граждан, которые прошли регистрацию на портале "Еду домой".

При возвращении в страну предпочтение отдается пожилым, больным, женщинам и детям, семьям, а также учитываются возможности приема карантинных пунктов в Азербайджане.

Граждане, собравшиеся вокруг погранично-пропускного пункта "Самур", должны соблюдать установленные правила, не нарушать принципы поочередности и не мешать соответствующим госструктурам осуществлять свою деятельность. Призываем граждан проявить понимание в сложившейся ситуации", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)