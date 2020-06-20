Айдын Мирзазаде: Армения вновь получила сильнейший политический удар от Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Саммит стран Восточного партнерства в формате видеоконференции имеет большое значение по нескольким направлениям. Прежде всего, высокая оценка, данная европейско-азербайджанскому сотрудничеству обеими сторонами, является отчасти и результатом активной деятельности в рамках данной организации.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

Однако, по его словам, принявший участие в саммите премьер Армении Никол Пашинян еще раз продемонстрировал свое дилетантство и неподготовленность к политическому диалогу.

"Президент Ильхам Алиев решительно пресек попытку Пашиняна оклеветать Азербайджан. Глава государства вновь акцентировал внимание на оккупации Арменией части азербайджанских земель, и на том, что это отражено в международных документах.

Армения вновь получила сильнейший политический удар от Азербайджана. До этого глава азербайджанского государства довел до сведения мирового сообщества, что в Армении героизируются представители фашизма, эта страна ведет противоправную политику, в том числе оккупационную, а также привел убедительные факты по другим вопросам.

Президент Ильхам Алиев вновь справедливо напомнил, что некий субъект по фамилии Карапетян совершил теракт в парижском аэропорту Орли, затем был экстрадирован в Армению, и в последствии помилован президентом Армении. Обращаясь к армянскому премьеру Президент Ильхам Алиев сказал, что рекомендовал бы ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам.

Оппозиционные группы в Армении уже говорят, что ситуация в стране крайне сложная, и что за это несет ответственность руководство страны. Считаю, что Пашинян вновь показал на личном примере, что Армения не имеет аргументов, и не придерживается политики добрососедства", - подчеркнул Мирзазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)