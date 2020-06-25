В Азербайджане определены ставки госпошлины за аккредитацию медучреждений
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены ставки госпошлины за аккредитацию медицинских учреждений, сообщает в четверг Trend.
Вопрос об этом отражен в новой статье, предлагаемой для внесения в закон «О государственной пошлине», которая обсуждалась на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Ставки пошлины по новой статье 32-2 указаны ниже:
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Действия за удержание госпошлины
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Размер госпошлины
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32-2.1. медучреждения, оказывающие амбулаторные услуги
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2000 манатов
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32-2.2. медучреждения, оказывающие стационарные услуги
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4000 манатов
В соответствии со ст. 32-3, особенности оплаты госпошлины за прохождение аккредитации медучреждениями установлены, как указано ниже:
32-3.1. По Баку выплачивается 100% госпошлины, предусмотренной в ст. 32-2.1, Сумгайыту, Гяндже, Минягчевиру, Ширвану и Абшеронскому району – 70%, другим регионам – 50%.
32-3.2. Госпошлина, предусмотренная в ст. 32-2.2, выплачивается в размере 100% по медучреждениям с более 250 коечными местами, 90% - по медучреждениям с 101-250 коечными местами, 70% - по медучреждениям с 50-100 коечными местами, 50% - по медучреждениям с коечными местами менее 50.
После обсуждения статья была вынесена на голосование и принята в последнем, третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )