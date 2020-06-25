В Азербайджане установлены новые штрафы для должностных и юридических лиц

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение во втором чтении был вынесен вопрос о поправке в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает в четверг Trend.

Согласно предложению, в Кодекс вносится статья 370-2 следующего содержания:

"Ст. 370-2. Непредоставление ответа на запросы телекоммуникационным оператором и провайдером в установленные сроки;

370-2.1. За непредоставление ответа и требуемой информации телекоммуникационным оператором и провайдером на запросы соответствующего органа исполнительной власти, а также судов и правоохранительных органов в сроки, установленные законом «О телекоммуникациях» - должностные лица штрафуются на сумму от 300 до 500 манатов, юридические лица – от 1000 до 1500 манатов;