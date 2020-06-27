В Армении никакого развития нет и страна находится в глубоком экономическом кризисе - депутат

БАКУ/Trend/ - В последние годы Азербайджан, занимая лидирующую позицию в регионе по показателям экономического развития, продолжает укреплять позиции среди государств, отличающихся успехами, достигнутыми во многих сферах.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Кямран Байрамов.

Депутат отметил, что в сфере формирования армии тоже достигнуты важные показатели и успехи: "Сегодня Азербайджан - одна из стран, обладающих самой сильной, подготовленной, способной выполнить любое задание армией не только на Южном Кавказе, но и на постсоветском пространстве".

Он подчеркнул, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева целенаправленное и последовательное строительство армии достигло качественно нового уровня: "Сегодня азербайджанская армия имеет высокую боеготовность, и способна выполнить любую поставленную задачу. Наша армия оснащена самой современной техникой и вооружением, активно развивается оборонная промышленность страны. В Азербайджане производится свыше 1300 наименований продукции военного назначения".

Депутат добавил, что, обладая высокой морально-психологической подготовкой, азербайджанская армия за короткое время способна полностью освободить оккупированные территории, что открыто признают в международных кругах, в том числе, в самой Армении. Вместе с тем стране-оккупанту и мировому сообществу хорошо известно, что для освобождения оккупированных территорий Азербайджан может в любое время начать военные операции, и оперативно очистить территории от врага".

В заключение Байрамов добавил, что сегодня в Армении нет никакого развития и страна находится в глубоком экономическом кризисе: "Это серьезно отражается на ее армии. Оснащение военных сил на очень низком уровне, военнослужащие уклоняются от службы, в армии царят коррупция и взяточничество. В то же время в личном составе армянской армии также назрели серьезные проблемы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)