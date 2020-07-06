Из-за таких, как Арлем Дезир, деятельность ОБСЕ стала инструментом политических заказов отдельных стран

Политика 6 июля 2020 10:59 (UTC+04:00)
Из-за таких, как Арлем Дезир, деятельность ОБСЕ стала инструментом политических заказов отдельных стран

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 1992 году (тогда он назывался Советом по безопасности и сотрудничеству в Европе). Тот факт, что ОБСЕ является первым европейским ведомством, в которое вошел Азербайджан после обретения независимости, показывает, насколько большое значение наша страна придает этой организации.

Именно ОБСЕ считалось самой важной организацией и региональной платформой в области безопасности на евразийском пространстве. Организация имеет три основных направления деятельности: политико-военное, экономико-экологическое и права человека.

Из этих трех направлений Азербайджан придает особое значение именно политико-военному направлению. Так как 20 процентов территорий нашей страны оккупированы Арменией. И именно в рамках этой организации были созданы Минская группа, которая непосредственно занимается урегулированием Нагорно-карабахского конфликта, а также институт сопредседателей этой группы.

Однако, несмотря на то, что прошло достаточно долгое время, Минская группа ОБСЕ, к сожалению, не смогла добиться прогресса в урегулировании конфликта.

Кроме того, отсутствие динамичных и эффективных решений в экономико-экологическом измерении также вызывает сожаление.

И, наконец, направление прав человека превратилось в руках группы стран в инструмент политического давления на других.

Таким образом, ОБСЕ, которая фактически должна играть центральную роль в архитектуре безопасности евразийского пространства и стать гарантом мира и безопасности, сегодня не может отстоять свои принципы, неэффективна, использует двойные стандарты и ​​предвзятый подход. ОБСЕ потеряла свой авторитет и превратилась в беззубую организацию.

В результате именно этой неэффективной деятельности и политики двойных стандартов на европейском пространстве нет никого прогресса в областях, которые непосредственно включены в мандат ОБСЕ. Во-первых, нет прогресса в урегулировании конфликтов в регионе ОБСЕ, во-вторых - в Европе наблюдаются резкое распространение исламофобии, антисемитизма и других негативных тенденций. А ОБСЕ не реагирует на такие важные вопросы.

Вместо этого наблюдается предвзятое отношение и попытки повлиять на некоторые страны, в том числе на Азербайджан, на основе политических заказов группы стран.

Безусловно, такой подход вызывает сожаление в Азербайджане, который придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ и ожидает от него решений по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, разрушая надежды на эту организацию.

В настоящее время внутри ОБСЕ идет процесс избрания на ряд ключевых руководящих должностей (генеральный секретарь ОБСЕ, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств). Существует пакетное предложение о переизбрании ныне действующих чиновников на эти должности.

Проводящий независимую внешнюю политику Азербайджан, используя свое суверенное право члена ОБСЕ, выступил против повторного назначения Арлема Дезира на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Азербайджан считает, что деятельность Арлема Дезира является предвзятой, ангажированной, он не объективен в своих оценках, селективно относится к странам, не получает информацию в области СМИ из bona fidec (правильных и надежных) источников. Все это является грубым нарушением мандата представителя.

Арлем Дезир выступает с антиазербайджанской и проармянской позиции.

Анализ его заявлений и твитов показывает, что Арлем Дезир использует любой мелкий инцидент в Азербайджане, для того чтобы очернить и оклеветать нашу страну. Дезир, не выяснив сути инцидента, поспешно, необоснованно и предвзято реагирует на любое подобное событие в Азербайджане. Он намеренно преувеличивает и политизирует проблемы. При этом он делает очень мало, и в основном нейтральных заявлений и комментариев относительно Армении. Дезир не отреагировал на смерть политика и журналиста Мгера Егизаряна в результате акции голодовки в Армении, что вызывает большие вопросы. Похоже, что Дезир определяет свое отношение к вопросам прав человека на основе политической географии.

Страны ОБСЕ проводят преднамеренную дезинформацию и фальшивую информационную кампанию в отношении Азербайджана в европейском информационном пространстве, особенно в Западной Европе. Дезир не только не сделал ничего, чтобы препятствовать этому, но и непосредственно внес свой вклад в этот процесс.

Усилилось распространение исламофобии и антисемитизма в информационном пространстве стран ОБСЕ и итоги деятельности Дезира в борьбе с этим также неудовлетворительны.

Хотя проблема незаконных посещений журналистами зон конфликтов поднималась на различных медиа-форумах, Дезир всегда этому препятствовал. Несмотря на то, что в связи с этим существует определенный кодекс поведения.

Дезир не может адекватно реагировать на новые вызовы. Например, не было выдвинуто никаких рекомендаций или инициатив в отношении деятельности медиа-институтов стран ОБСЕ в условиях пандемии COVID-19, а также не было разработано никаких руководящих принципов по данному вопросу.

Дезир не обладает соответствующими своей позиции необходимыми знаниями и опытом.

Каким образом Арлем Дезир, который был условно приговорен к 18 месяцам и оштрафован на 30 тысяч франков в 1998 году по обвинению в злоупотреблениях в отношении государственной собственности, хочет учить Азербайджан?

Деятельность Дезира не устраивает Азербайджан, и его назначение было справедливо опротестовано нашей страной. Из-за таких людей, как Арлем Дезир, деятельность ОБСЕ перестала соответствовать ее мандату, став инструментом политических заказов отдельных стран, она утратила свою эффективность и важность.

Следует особо подчеркнуть, что причина отношения Азербайджана к Дезиру заключается не в его критике, а в его предвзятости по отношению к нашей стране. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека также иногда озвучивает критику в адрес Азербайджана. Однако Азербайджан сотрудничает с этим учреждением, а Дезир просто неадекватный человек.

Еще один момент, на который следует обратить внимание - все четыре из вышеперечисленных должностей занимают люди из Западной Европы. Насколько это справедливо?

Азербайджан, как активный член ОБСЕ, считает, что организация должна вернуться к своим основным принципам и целям, и действовать объективно, эффективно, без предвзятости и в рамках своего мандата. Для этого организация должна уделять особое внимание урегулированию конфликтов на пространстве ОБСЕ и быть активной в области безопасности и экономии. В то же время, организация в рамках своих полномочий по обеспечению прав человека также должна действовать объективно и без предвзятости, в соответствии со своим мандатом. Только в этом случае ОБСЕ сможет возродить свою важную роль на евразийском пространстве. ОБСЕ должна быть организацией всех стран-участниц, а не только США и Западной Европы.

Отдел политики Trend

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