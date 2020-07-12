Первый вице-президент Мехрибан Алиева позвонила Бахраму Багирзаде

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поговорила по телефону с заслуженным артистом Бахрамом Багирзаде, который проходит лечение от COVID-19.

Пожелав ему скорейшего выздоровления, Мехрибан Алиева подчеркнула самоотверженную работу азербайджанских врачей и медицинских работников в борьбе с COVID-19 и в лечении пациентов в нашей стране, передает Trend.

Бахрам Багирзаде поблагодарил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за поддержку и усилия по его лечению. Азербайджанский артист, сказал, что он верит, в скорейшее выздоровление, добавив, что всегда чувствовал поддержку Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Напомним, что состояние Бахрама Багирзаде, который был заражен коронавирусом и госпитализирован в больницу особого режима, на некоторое время ухудшилось. В результате интенсивного лечения здоровье заслуженного артиста стабилизировалось.