Минобороны: Вооруженные силы Армении обстреливают из минометов село Агдам Товузского района

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-мм минометов село Агдам Товузского района, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск.

Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника.