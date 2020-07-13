Минобороны: Вооруженные силы Армении обстреливают из минометов село Агдам Товузского района
БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-мм минометов село Агдам Товузского района, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск.
Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника.
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