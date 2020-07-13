Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Наше дело правое и Бог с нами! Враг получил отпор и так будет всегда! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация, посвященная шехидам, погибшим в результате армянской провокации на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщает Trend, в публикации Первого вице-президента говорится:

"Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией! Наша земля, наша борьба за Родину священны! Наше дело правое и Бог с нами! Враг получил отпор и так будет всегда! Мы должны стать и станем еще сильнее, еще сплочённее! Выражаю свою глубокую скорбь и уважение матерям и отцам шехидов. В эти трудные дни азербайджанский народ рядом с вами. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Ниспошлет скорейшего выздоровления нашим раненым солдатам! Да хранит Аллах Азербайджан и наш народ!"