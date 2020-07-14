Красный Крест беспокоится за безопасность гражданских лиц и готов выступить в качестве нейтрального посредника

БАКУ /Trend/ - Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен гуманитарными последствиями ужесточившихся 12 июля 2020 года военных действий на границе между Азербайджаном и Арменией, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Комитет.

Было отмечено, что военные действия создают дополнительные риски для гражданского населения, проживающего на этих территориях.

МККК разделяет обеспокоенность со сторонами конфликта, а также напоминает сторонам об обязательствах делать различие между гражданскими лицами и непосредственными участниками военных действий.

Директор по региональным операциям МККК Мартин Сюп призвал стороны соблюдать фундаментальные правила международного гуманитарного права во время проведения военных операций и принять все необходимые меры предосторожности для защиты и уважительного отношения к гражданским инфраструктурам, таким как дома гражданских лиц, школьные здания и учреждения здравоохранения: "Мы готовы выступить в качестве нейтрального посредника между сторонами и оказать помощь тем, кто пострадал от последствий недавнего возобновления военных операций".

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )