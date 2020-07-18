Азербайджанцы Латвии провели акцию протеста против военных провокаций Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Латвии и члены диспорских организаций Азербайджана в этой стране провели массовые акции в знак протеста против армянских военных провокаций на азербайджано-армянской границе.

Как сообщили в субботу Trend в посольстве Азербайджана в Латвии, в знак протеста был организован марш автомобильной колонны соотечественников. Колонна автомобилей с азербайджанскими флагами и лозунгами "Конец агрессии Армении", "Конец оккупации Карабаха" проехала по центральным улицам и проспектам Риги.

Далее, собравшись перед посольством, наши соотечественники встретились с послом Джаванширом Ахундовым. Собравшиеся выразили солидарность с азербайджанским народом и государством в связи с военной агрессией и армянской провокацией, осуществляемыми против Азербайджана, выразили готовность встать на защиту Родины.

Поприветствовав участников акции, посол Джаваншир Ахундов выразил благодарность соотечественникам за высокий уровень патриотизма и солидарности. Отметив, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с военной оккупацией своих земель, посол выразил уверенность в том, что азербайджанские территории в скором времени будут освобождены от оккупации.

Продолжив своей выступление словами главы государства, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева "Азербайджан - сильное государства, и у него сильная армия", посол отметил, что территориальная целостность и суверенитет страны признается всем мировым сообществом.

Затем желающие проходить службу в рядах армии на добровольной основе соотечественники обратились к послу Джаванширу Ахундову.

Высоко оценив этот самоотверженный шаг соотечественников, посол сообщил, что готов принять обращения каждого.

Далее выступил член Координационного совета азербайджанцев стран Балтии Эльнур Рагимов выразил готовность встать на защиту Родины вместе с соотечественниками и добавил, что они всегда будут разоблачать армянскую ложь, в том числе военную агрессию перед латвийской и международной общественностями.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)