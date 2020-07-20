В Чикаго члены азербайджанской общины провели акцию поддержки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Чикаго (штат Иллинойс, США) члены азербайджанской общины провели перед консульством Армении акцию протеста в связи с провокацией в товузском направлении государственной границы и продолжающейся более 30 лет армянской агрессией в отношении Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.