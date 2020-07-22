Азербайджанцы провели во Франции акцию протеста (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, живущие во Франции, провели акцию протеста против последних провокаций Армении.

Как сообщает в среду Trend, в ходе акции наши соотечественники с государственными флагами Азербайджана в руках скандировали патриотические лозунги. Целью организации акции стало привлечение внимания общественности Франции к реалиям в связи с карабахским конфликтом, а также разоблачение армянской лжи.

Представляем вашему вниманию видеозапись с этой мирной акции протеста.