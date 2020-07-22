Азербайджанцы провели во Франции акцию протеста (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, живущие во Франции, провели акцию протеста против последних провокаций Армении.
Как сообщает в среду Trend, в ходе акции наши соотечественники с государственными флагами Азербайджана в руках скандировали патриотические лозунги. Целью организации акции стало привлечение внимания общественности Франции к реалиям в связи с карабахским конфликтом, а также разоблачение армянской лжи.
Представляем вашему вниманию видеозапись с этой мирной акции протеста.
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