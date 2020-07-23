В Атланте проведена акция протеста против военных провокаций Армении

БАКУ /Trend/ - 22 июля наши соотечественники, проживающие в Атланте, административном центре штата Джорджия, США, провели акцию протеста против военных провокаций армянских вооруженных сил на государственной границе в направлении Товузского района Азербайджана и оккупации азербайджанских земель этой захватнической страной.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, акция прошла при организационной поддержке азербайджанцев, проживающих в Атланте и Алабаме. Акция прошла перед зданием Конгресса, где заседают члены законодательного собрания (сенаторы) штата Джорджия.

На акции демонстрировались подготовленные нашими соотечественниками плакаты с лозунгами «Конец оккупационной политике Армении!», «Карабах - это Азербайджан!», «Армения - террорист!» и другие, а также с фотографиями шехидов, погибших во время военных провокаций в Товузском направлении. Участники акции потребовали положить конец оккупационной и захватнической политике Армении.

Была почтена память азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, погибших в результате военных провокаций. Во время акции была выражена поддержка азербайджанскому государству и армии, а также сделан призыв членам Конгресса предпринять решительные шаги для освобождения Нагорного Карабаха и семи соседних регионов от армянской оккупации и восстановления территориальной целостности Азербайджана.