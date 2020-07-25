В Кишиневе прошла акция поддержки азербайджанского государства и армии

БАКУ /Trend/ - В столице Молдовы Кишиневе прошло мирное шествие в знак протеста против военных провокаций армянских вооруженных сил и поддержки азербайджанского государства и армии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Санкционированное шествие при организации Конгресса азербайджанцев Молдовы началось перед посольством Азербайджана в Молдове.