В Оттаве прошла акция против захватнической политики Армении

БАКУ /Trend/ - В столице Канады – Оттаве прошла акция протеста против военных провокаций Армении на государственной границе в направлении Товузского района Азербайджана и ралли в поддержку азербайджанской армии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Акция была организована азербайджанской общиной, функционирующей в Оттаве с целью проинформировать местную общественность о событиях, произошедших в результате оккупационной политики Армении. Автомобили, к которым были прикреплены флаги Азербайджана и транспаранты, проехали по улицам и проспектам Оттавы, перед зданиями парламента, сената, министерства иностранных дел Канады, посольств зарубежных стран, в том числе, Армении, резиденцией премьер-министра страны.

В заключительной части акции наши соотечественники, держа в руках государственные флаги Азербайджана и Канады, скандировали лозунги «Карабах – это Азербайджан!», «Требуем положить конец оккупационной политике Армении!» и другие лозунги.

Участники акции потребовали от правительства Канады, мирового сообщества и международных организаций защитить справедливую позицию Азербайджана, принять решительные шаги для того, чтобы положить конец оккупационной политике Армении, освободить от оккупации азербайджанские земли и восстановить территориальную целостность Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)