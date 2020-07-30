Мы донесли до британской общественности реалии в связи с Нагорным Карабахом - посольство

БАКУ /Trend/ - Как известно, азербайджанцы Великобритании 17 июля перед посольством Армении в этой стране провели мирную акцию протеста в связи с провокацией Армении, совершенной в Товузском направлении. Свыше 300 азербайджанцев, живущих в Великобритании, уже 28 июля организовали мирную акцию перед офисом ВВС в Лондоне, затем, пройдя по Трафальгарской площади, перед офисом премьер-министра Великобритании и направившись к зданию парламента, провели еще одну акцию протеста перед парламентом. Данная акция продолжилась более трех часов.

Об этом в четверг сообщила Trend сотрудница посольства Азербайджана в Великобритании Гюнель Салимова. По ее словам, в ходе этих акций азербайджанцы скандировали лозунги в знак протеста против армянской агрессии, донесли до британской общественности реалии в связи с Азербайджаном, Нагорным Карабахом.

"Были озвучены Государственный гимн Азербайджана, композиция "Сары гялин" и другие подобные произведения. Хотя перед офисом ВВС группа лиц из армянской общины Великобритании численностью не более 50 человек пытались осуществить провокацию и сорвать акцию, у них ничего не получилось. Шествие и митинг продолжились организованно и слаженно. Учитывая численное превосходство азербайджанцев, а также принятые меры безопасности, члены армянской общины воздержались от своих намерений каким-либо образом помешать акции", - сказала Салимова.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)