Первый этап совместных летно-тактических учений TurAz Qartalı – 2020 продолжается (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Продолжается первый этап проводимых в нашей стране совместных летно-тактических учений «TurAz Qartalı – 2020». Согласно плану первого этапа, боевые полеты авиации Азербайджана и Турции были проведены в дневное и ночное время.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, участвующая в учениях военная авиация двух стран провела полеты с целью планирования совместных действий, взаимодействия в операциях, изучения возможностей боевого слаживания, проведения поисково-спасательных операций, поражения наземных целей нанесением ударов с воздуха и выполнения других задач.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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