Послы стран-членов ГУАМ в США обсудили сотрудничество между диппредставительствами
БАКУ /Trend/ - Послы стран-членов ГУАМ в США обсудили в ходе вебинара текущий уровень сотрудничества между диппредставительствами.
Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в США, в вебинаре приняли участие посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, посол Грузии Давид Бакрадзе, посол Молдовы Евгений Карас и посол Украины Владимир Ельченко.
Согласно информации, после обсуждений было принято решение о будущих совместных инициативах на основе общих интересов.
Послы подчеркнули важность продолжения обсуждений в указанном формате, в том числе консультаций на рабочем уровне с целью поощрения возможностей совместного регионального сотрудничества с США и усиления партнерства.
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