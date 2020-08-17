Президент Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания ряду военнослужащих ГПС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана
Согласно распоряжению, следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана присваиваются высшие воинские звания:
"генерал-лейтенант":
генерал-майору Аразу Мамед оглу Мамедову
генерал-майору Фирузу Беюкага оглу Ширин-заде
генерал-майору Ниямеддину Магеррам оглу Тагиеву
"генерал-майор":
полковнику Агшину Рамиз оглу Магеррамову
полковнику Музаффару Алескер оглу Пиризаде.
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