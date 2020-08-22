ПЕА объявила Сиявушу Новрузову выговор
БАКУ /Trend/ - Заместителю исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявушу Новрузову объявлен выговор.
Как сообщили в субботу Trend в ПЕА, за грубое нарушение требований режима карантина, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана в целях предотвращения распространения пандемии COVİD-19 и защиты здоровья населения, заместителю исполнительного секретаря ПЕА Сиявушу Новрузову объявлен выговор.
Все члены правящей партии призывают соблюдать требования особого режима карантина, не допускать действий, которые представляют опасность здоровью населения.
(Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
В Туркменистане будут построены новые холодильные склады для хранения сельскохозяйственной продукции
БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования по специальности «Нефтегазовая инженерия»
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане за 7 месяцев этого года экономическая ситуация удовлетворительная
Президент Ильхам Алиев: Электроэнергетическая отрасль Азербайджана переживает период стремительного развития, и это является основным условием нашего развития
Президент Ильхам Алиев: Именно внимание, уделяемое электроэнергетической отрасли, и выделяемые государственные инвестиции позволили нам сегодня полностью обеспечивать свои потребности