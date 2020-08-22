Идет суд над экс-депутатом, сыгравшим свадьбу сына
БАКУ /Trend/ - В Абшеронском районном суде проходит судебный процесс в связи с привлечением к административной ответственности экс-депутата Ильхама Алиева и его родственника Ровшана Мустафаева.
Как передает в субботу Trend, дело рассматривается под председательством судьи Шовкат Наджафовой.
Вышеназванные лица подозреваются в совершении проступка, предусмотренного статьей 211 (нарушение противоэпидемического режима, режимов санитарной гигиены и карантина) Кодекса об административных проступках Азербайджана.
В настоящее время суд удалился на совещание.
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