Арест небезызвестных лиц показал, что в Азербайджане никому не предоставлены и не будут предоставлены особые привилегии - депутат

БАКУ /Trend/ - Как всем известно, в нашей стране в связи с пандемией до сих пор действует карантинный режим, введены определенные ограничения. В настоящее время проведение свадебных и траурных церемоний запрещено. Каждый гражданин должен соблюдать эти требования. Однако, к сожалению, недавние события показали, что некоторые чиновники не соблюдают эти правила и законы. Организация на днях свадебной церемонии высокопоставленными чиновниками и несоблюдение правил карантина на этой свадьбе стали объектом критики в обществе.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Байрамов.

По его словам, Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях всегда говорит, что законы писаны для всех, перед ними все равны.

"Сегодня в нашей стране есть много граждан, желающих сыграть свадьбу. Этого желают и родители для своих детей. На сегодня десятки граждан оштрафованы и привлечены к ответственности за организацию развлекательных, свадебных мероприятий дома или в закрытых помещениях. Праздновать свадьбу в таких условиях, воспользовавшись своим статусом, недопустимо и незаконно. Каждый гражданин должен осознавать существующую реальность, верховенство закона. Борьба с коронавирусом - дело всей страны, всех граждан, вне зависимости от статуса. Однако, с сожалением следует отметить, некоторые люди не соблюдают эти правила. Разумеется, этих правил в первую очередь должны придерживаться госслужащие, люди, представляющие государство. В этом вопросе государственные чиновники сами должны быть образцом, стараться, чтобы эти правила не нарушались. Нарушениями режима карантина они вызывают недоверие в обществе", - сказал Мамедов.

Депутат сообщил, что такие лица ставят под сомнение верховенство закона. Арест небезызвестных лиц, соответствующие меры, принятые правоохранительными органами в их отношении, доказали, что в Азербайджане никому особые привилегии не предоставляются и никогда не будут предоставлены. Жесткая позиция Президента Азербайджана должна стать мотивом для каждого гражданина в борьбе с коронавирусом.

"Каждый гражданин должен в эти тяжелые дни быть рядом со своим государством и народом. В таких вопросах нельзя допускать безразличие, неповиновение закону, безответственность. Все должны знать, что запреты и ограничения вводятся для защиты здоровья и обеспечения благосостояния людей", - сказал Джейхун Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев)