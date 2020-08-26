Хикмет Бабаоглу: Кадровые реформы - краеугольный камень проводимых в Азербайджане реформ

БАКУ /Trend/ - Одним из важнейших направлений проводимых в настоящее время в Азербайджане реформ, является кадровая реформа. В процессе осуществляемых кадровых реформ мы наблюдаем новые качественные изменения.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Новый Азербайджан" Хикмет Бабаоглу.

По его словам, на протяжении многих лет формировался особый образ чиновника, к которому привыкла азербайджанская общественность.

"Такой имидж чиновника воспринимался классиками, консерваторами и общественностью как образ, который в некоторых случаях подвергался критике. Но сейчас, когда функция общественного контроля в государстве усиливается, возникают новые требования, актуальным стало формирование нового образа чиновника. В первую очередь это связано с проявлением высшей политической воли, благодаря которой в Азербайджане и проводятся реформы. Потому как на данном этапе невозможно существование чиновника старого типа в меняющемся и развивающемся Азербайджане. Поэтому я думаю, что новые назначения, сделанные за последние несколько лет, смогли создать новый имидж государственного служащего и этот образ был принят народом", - отметил депутат.

Бабаоглу сказал, что вчера, во время онлайн-приема новых глав исполнительной власти, Президент Ильхам Алиев в очередной раз озвучил серьезные предупреждения и рекомендации для всех чиновников, затронув различные важные вопросы.

"Главам районной исполнительной власти были даны особые рекомендации по посещению каждого села. Не остались без внимания задачи и рекомендации, связанные с инвестированием в районы, созданием новых рабочих мест. Уверен, что предупреждения, сделанные еще раз Президентом Азербайджана, были связаны с неспособностью некоторых органов исполнительной власти извлекать урок из событий, произошедших с их предшественниками", - добавил депутат.