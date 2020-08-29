Хикмет Гаджиев: Руководство Армении в присущей большевикам форме пытается создать военные отряды

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Армении приняты решения о создании военных формирований, состоящих из гражданских лиц. Мы расцениваем это как очередной пример демографического кризиса в Армении.

Об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Гаджиев подчеркнул, что это решение свидетельствует о серьезных затруднениях, с которыми столкнулись армянские вооруженные силы в комплектации своего личного состава, поэтому в группы различного военного назначения привлекаются гражданские лица: «Это также показывает то, что нынешнее руководство Армении, подобно большевикам, пытается создать для себя военные отряды, чтобы можно было воспользоваться ими в грязных целях и внутри страны».

По словам помощника Президента Азербайджана, в ходе событий в Товузе еще раз стало очевидно то, что армянские вооруженные силы не могли укомплектовать свой личный состав, поэтому старались разместить на передовой личный состав из оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и наемников из стран Ближнего Востока: "Политика Армении заключается в размещении на передовой наемников, и факты их гибели в военных операциях скрываются. Они не состоят на учете в армянских вооруженных силах, и таким образом Армения пытается преподнести все так, что якобы в армянской армии потерь нет».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)