Лейла Абдуллаева: На протяжении стольких лет Армения так и не смогла проявить политическую волю

БАКУ /Trend/ - Парадоксально, что министр иностранных дел страны, которая, нарушив фундаментальные принципы международного права, около 30 лет держит под военной оккупацией международно признанные территории соседней страны и непосредственно препятствует решению конфликта путем переговоров, и к тому же своими действиями и заявлениями служит обострению напряженности в регионе, говорит о создании условий мира.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна агентству "İnterfaks", в котором он подчеркивает важность политической воли в урегулировании конфликта, сообщает во вторник Trend.

Абдуллаева отметила, что шаги военно-политического руководства Армении, сводящие на нет сущность переговоров, являются основным препятствием для создания «условия мира», о которых говорит глава внешнеполитического ведомства этой страны: «Взглянув на действия Армении только за последний месяц, можно наглядно проследить агрессивную и провокационную сущность политики этой страны. 12-16 июля текущего года, Армения, осуществив очередную военную провокацию в направлении Товузского района на границе двух государств, пыталась совершить спланированное нападение на азербайджанские позиции. Азербайджанская армия решительно пресекла этот очередной акт агрессии Армении».