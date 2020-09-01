Валентина Матвиенко поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко направила Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна.

Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения.

Ваши энергия, профессионализм и умение работать с людьми, отзывчивость и доброжелательность снискали уважение как в Азербайджане, так и за его пределами. Всегда с теплотой вспоминаю наши встречи и беседы, в ходе которых мы обсуждали многие вопросы двусторонней и международной повесток дня, находили общие подходы к их решению. Весьма дорожу доверием, установившимся между нами.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации знают о существенном вкладе, который Вы вносите в гуманизацию международных отношений, и о Вашем активном участии в сохранении и приумножении мировых социально-культурных ценностей. Хорошо также осведомлены и высоко ценим Вашу деятельность, направленную на консолидацию мировой женской общественности во благо построения стабильного и безопасного будущего для наших потомков.

От души желаю Вам, Мехрибан ханым, крепкого здоровья, прекрасного настроения, вдохновения, мира, добра и процветания. Пусть в Вашей жизни всегда будут уважение и поддержка друзей и коллег, теплота и любовь родных и близких.

Всегда буду рада видеть Вас в России.

Прошу принять уверения в моем высоком к Вам уважении", - говорится в поздравительном письме.