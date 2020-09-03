Мевлют Чавушоглу: Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан.
Как сообщает Trend, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Твиттер в ответ на слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева во время приема верительных грамот назначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса.
"Мы никогда не сомневались в поддержке Азербайджана", - написал он.
Министр также напомнил высказывание общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» и поделился изображением национальных флагов обеих стран.
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